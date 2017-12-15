В мире |

Дети, питающиеся правильно, более счастливы, имеют хорошую самооценку и меньше эмоциональных проблем, установили ученые. Как передает The Daily Mail, дети, потребляющие овощи, лучше ладят с друзьями и реже становятся жертвами издевательств. Об этом говорят наблюдения Университета Гетеборга более чем за 7600 детей в возрасте от 2 до 9 лет.

Ученые узнали, как часто дети потребляли 43 типа продуктов питания. Оказалось, у маленьких детей есть прочная связь между здоровым режимом питания и психологическим благополучием. Через два года после проверки рациона питания у маленьких участников исследования было меньше эмоциональных проблем, лучше строились отношения с другими детьми и была выше самооценка.

Так, общее благополучие связывалось с более активным потреблением фруктов и овощей, а нормальная самооценка - с ограничением потребления сахара. Фрукты и овощи, видимо, из-за содержания антиоксидантов производили позитивный эффект. Потребление рыбы 2-3 раза в неделю положительно сказывалось на самооценке, было связано с отсутствием эмоциональных проблем и проблем со сверстниками. А потребление зеленых листовых овощей тоже было связано с хорошими отношениями с приятелями и низким риском издевательств.

фото: Flickr