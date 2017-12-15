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Российский хоккеист клуба "Питтсбург Пингвинс" Евгений Малкин заявил о том, что российским чиновникам нужно брать пример с США в вопросе защиты спортсменов и ветеранов. Слова спортсмена приводит "Советский спорт".

"Дисквалифицировать всю страну? Это же какой-то бред. И это звонок для нас. Для России, для наших чиновников и государства в целом. Надо защищать и своих спортсменов, и своих ветеранов... Всю страну. В любые моменты жизни. Что мы только о спортсменах говорим? Наши дедушки и бабушки, наши солдаты — что, не достойны защиты? Надо делать, как американцы. Они за любого своего гражданина встают горой", — сказал Малкин.

Ранее сообщалось, что "Питтсбург" с Малкиным в составе уступил "Вегасу" в матче НХЛ.