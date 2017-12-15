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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выпил полученный в подарок от главы МИД Японии Таро Коно персиковый сок из Фукусимы, пишет газета Guardian.

Джонсон отметил, что сок "очень вкусный". Коно снял этот момент на свой телефон.

Жест был призван показать, что еда и напитки из Фукусимы безопасны.

Ранее сообщалось, что отвечающий за ликвидацию последствий аварии на "Фукусиме" министр ушел в отставку.

фото: Flickr