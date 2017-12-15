Улюкаева отправили в колонию строгого режима на восемь лет (2)
Бывшему главе Министерства экономического развития (МЭР) Алексею Улюкаеву назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает корреспондент "Ленты.ру" из Замоскворецкого суда Москвы.
Обвинение просило для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима.
Суд также назначил штраф в размере однократного размера взятки — около 130 млн рублей (1,795 млн евро).
"Назначить Улюкаеву Алексею Валентиновичу наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сказано в документе.
При этом суд признал смягчающими обстоятельствами наличие у экс-министра несовершеннолетних детей и престарелых родителей.
Гособвинитель ранее требовал приговорить Улюкаева к 10 годам колонии и штраф в 500 млн рублей. Сам экс-министр заявил что невиновен и просил суд его оправдать.