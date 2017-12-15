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Служба общественного здравоохранения Англии (PHE) запускает просветительскую кампанию с тем, чтобы призвать молодежь пользоваться презервативами.

Это первая кампания по поводу сексуального здоровья за последние 8 лет.

Она вызвана данными недавно проведенного правительственного исследования, которое выявило, что почти половина людей в возрасте от 16 до 24 лет не пользуются презервативом, вступая в сексуальный контакт с новым партнером.

Каждый 10-й из них вообще никогда не пользовался презервативом.

Между тем PHE напоминает, что передающиеся половым путем инфекции могут привести к бесплодию, воспалительным заболеваниям органов малого таза, набуханию и воспалительному процессу в яичках и даже менингиту.

Эксперты из двух правительственных организаций, проводивших опрос - PHE и YouGov - опросили более 2000 человек от 16 до 24 лет об их сексуальных привычках.

Основной причиной, по которой они не пользовались презервативом, как было сказано, было то, что "секс лучше без него".

Медики обеспокоены тем фактом, что гонорея становится все более резистентной к антибиотикам и в будущем может перестать поддаваться лечению.

Как указывает семейный врач Сара Кайят, единственный способ уберечься от венерических заболеваний - это пользоваться презервативами.

"Несмотря на то, что многие заболевания, передающиеся половым путем, бессимптомны, они могут причинить серьезные проблемы со здоровьем, а если их не лечить, то даже привести к бесплодию, - говорит врач. - Я не устаю повторять своим пациентам: оно того совершенно не стоит - подвергаться такому риску, не пользуясь презервативом".

фото: Flickr