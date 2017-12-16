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Режиссер Питер Джексон рассказал о «черном списке» актрис продюсера Харви Вайнштейна, уличенного в сексуальных домогательствах, и его брата Боба Вайнштейна. Об этом сообщает Stuff.co.nz.

По словам Джексона, в конце 1990-х годов он представил ранние планы на «Хоббита» и «Властелина колец» студии Miramax братьев Вайнштейнов.

Как утверждает режиссер, ему посоветовали не работать с актрисами Эшли Джадд и Мирой Сорвино.

«Помню, как в Miramax нам сказали, что они (Джадд и Сорвино. – «Газета.Ru») кошмарны в работе, и мы должны избегать их любой ценой. Это было где-то в 1998 году», — сообщил постановщик.

По словам Джексона, в то время у него не было повода сомневаться в услышанном в студии, но теперь он подозревает, что им лгали об обеих актрисах.

Джадд, со своей стороны, сказала, что хорошо это помнит. Сорвино пока не прокомментировала ситуацию.

Ранее сообщалось, что Вайнштейн прокомментировал высказывание Сальмы Хаек, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. По словам Вайнштейна, заявление актрисы не соответствует действительности.

Фото: Twitter