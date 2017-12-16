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Лидер КНДР Ким Чен Ын и его ближайшее окружение вкалывают себе препараты с содержанием золота. Они верят, что это поможет лечить рак, слабоумие и ожирение, пишет The Sun со ссылкой на местные СМИ.

Препарат «Коллоидный раствор полисахарида с нано-золотом», разработанный северокорейским предприятием, доступен только для элит в руководстве, однако Пхеньян намеревается и экспортировать его. Местные СМИ указывают, что «лекарство» снабжается инструкцией на китайском, английском и русском языках.

Производители уверяют, что препарат способен вылечить «цирроз печени, диабет, бессонницу, рак, артрит, слабоумие» и даже замедлить старение. Другое средство, сделанное из топинамбура, избавит от похмелья и также поможет при диабете.

The Sun отмечает, что эти «лекарства» лишь звучат безумно, поскольку аналоги таких средств можно найти даже в Британии.

Запрос в Google со словами «nano-gold polysaccharide» позволил найти в системе Patentscope патент от 30 марта 2017 года. В нем как раз описывается «коллоидный раствор», о котором пишет газета. Из информации в системе следует, что патент зарегистрировали ученые из Пхеньяна.