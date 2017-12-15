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Кенсингтонский дворец объявил, что венчание принца Гарри и Меган Маркл состоится в субботу 19 мая будущего года.

В ноябре влюбленная пара неожиданно объявила о помолвке, тогда же стало известно, что свадьба пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке близ Лондона.

Британский королевский дом оплачивает свадьбу, в том числе проведение церемонии, музыку, цветы и праздничный прием.

Перед венчанием 36-летняя невеста будет крещена в англиканскую веру и сразу же пройдет конфирмацию.

На этой неделе было объявлено, что невеста принца проведет 25 декабря - праздник Рождества по григорианскому календарю, - в Сандрингемском дворце на востоке Англии, вместе с королевой Елизаветой II и другими членами королевской семьи.

Там же проведет Рождество и семья старшего брата принца Гарри: герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт с двумя детьми.

В этот же день, 19 мая, состоится финал Кубка Англии по футболу, на котором принц Уильям присутствует всегда, поскольку является предеседателем Футбольной ассоциации Англии.

Младший сын покойной принцессы Дианы принц Гарри - пятый в очереди на наследование британской короны после своего отца, старшего брата, племянника и племянницы. После рождения у Уильяма и Кейт третьего ребенка будущей весной Гарри отодвинется в череде наследников еще дальше.