В мире |

Национальные архивы США в пятницу опубликовали свыше 3,5 тысяч документов, связанных с убийством президента Джона Кеннеди.

Как отмечается в сообщении на сайте архивов, это шестой и последний в нынешнем году выпуск документов по данному делу. Подчеркивается, что на этот момент "полностью или частично опубликованы все документы", предусмотренные соответствующим законодательством от 1992 года.

Исключение составляют лишь 88 документов, по которым "требуется дополнительное изучение специалистами Национальных архивов или других ведомств", — говорится в сообщении.

Начиная с июля 2017 года в общей сложности теперь опубликовано порядка 34 тысяч документов, связанных с убийством Кеннеди.

Джон Кеннеди был убит в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.