Собчак прокомментировала падение своего рейтинга (11)

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В мире | 16 декабря 2017 года, 11:37

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что, высказавшись на тему Крыма, она, как потенциальный кандидат в президенты, сильно навредила своему рейтингу, но заявила, что не переживает по этому поводу.

"Я ориентируюсь не на свой электоральный рейтинг, я ориентируюсь на то, чтобы меня слышали миллионы людей по всей стране. Я только начинаю кампанию, и я как раз против тех политиков, которые начинают свой день с того, что они изучают, насколько же у меня поднялся (рейтинг – ред.) от такого высказывания или упал. Я, например, понимаю, что мой электоральный рейтинг точно очень сильно упал после моего заявления по Крыму, но я пришла говорить правду и говорить о том, что мне кажется важным", — сказала Собчак в эфире радио "Эхо Москвы". Телеведущая отметила, что не рассматривает россиян сквозь призму статистики. "Я их воспринимаю как ту аудиторию, к которой я обращаюсь, и оттого, что это будет 9% или 6%… Я не отношусь к людям, к своим гражданам, как к статистике и как к каким-то цифрам через запятую — я отношусь к ним, как к гражданам своей страны", — заключила она.

Собчак, позиционирующая себя как кандидата "против всех", ранее заявила, что считает Крым украинской территорией.

Источник: РИА Новости
Комментарии 11
Гога1 час назад
Тупее чем она - найти сложно.
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Коловрат1 час назад
Крым - это прежде всего люди! И стратегически его ценность огромна! Просто представьте, что там база НАТО... База ВМС США... Да и просто ракет понатыкают...
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каджич1 час назад
Оппозиция нужна.но кандидат на пост президента должен иметь заслуги и успешные дела за плечами.а так же опыт.Смотришь на Европу.большинство "ни бэ.ни мэ".только красивые носки и шлипсики.да легкая мачо-щитинка.
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