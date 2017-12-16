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Фотография, опубликованная в Instagram-аккаунте известного рэпера Тимати, набрала рекордное количество лайков. На снимке музыкант стоит вместе с Владимиром Путин.

Пост рэпера собрал невероятные 1,36 миллиона отметок "Мне нравится". "Когда имеешь возможность лично поздравить человека, на которого смотришь как на большой авторитет, понимаешь, что и сам все это время работал не зря (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.)", — написал Тимати в комментариях к публикации. Артист признался, что встреча с главой государства — одно из самых ярких событий в уходящем году.

Судя по реакции подписчиков рэпера, не только музыкант оказался под впечатлением от общения с Путиным. В комментариях к фотографии с главой государства поклонники Тимати признавались в симпатии к обоим героям кадра.

"Так здорово два человека которыми восхищается и обожает мой сын. Силой духа и умению ставить и достигать цели восхищаюсь я. Спасибо вам, вы кумиры (в хорошем смысле), нашей семьи", "Молодец мужик — Тимати. С уважаемыми людьми встречается. Уважуха", "Просто мужик! Продолжай в том же ключе", — писали поклонники Тимати.

Некоторые отмечали, что мечтают о подобном снимке:

"Я тоже хоть раз в жизни хочу такое фото))) для этого нужно развиваться!". Другие подписчики Тимати рассуждали о насущном: "Собчак — хватит пугать народ!такая взвинченная страшно просто, очень не хочеться видеть таких людей у власти продаст все нажитое президент России Владимир Путин достойный и компетентный не всё сразу поднимаясь с коленПутя красавчик только он!". Напомним, музыкант уже давно высказывает свою симпатию к Путину. В 2015 году Тимати при участии артистов своего лейбла выпустил трэк и клип под названием "Лучший друг". Композиция начинается со слов "Мой лучший друг — это президент Путин". Видео снималось на Красной площади, и стало невероятно популярным. Клип набрал уже больше 12 миллионов просмотров.