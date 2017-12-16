Кот из Норвегии выжил после 40-минутной стирки (2)

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В мире | 16 декабря 2017 года, 11:00

В Норвегии кот по кличке Зеро выжил после 40 минут в стиральной машине. Об этом сообщает NRK.

Зеро незаметно проник в барабан стиральной машины, после чего его хозяева включили ее. Отмечается, что кот провел внутри 40 минут при температуре 30 градусов в режиме для шерсти.

Отмечается, что после случившегося животное отнесли в ветеринарную клинику, где ему поставили капельницу. Через два дня его вернули в семью, сказав, что с ним будет всё в порядке. Сейчас Зеро такой же игривый, как и раньше, но стал ещё больше бояться воды.

По словам ветеринара Вибеке Рутвельт, такой случай в её практике подобного еще не было.

"Это были нервные дни. Только когда ветеринары сказали, что с ним все будет в порядке, мы смогли расслабиться", — рассказывают владельцы кота.

Они назвали чудесное "выживание" своего кота подарком на Рождество и призвали другие семьи быть более внимательными к питомцам.

фото: соцсети

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Не судите строго1 час назад
Они же гейропецы, они и ребёнка могут постирать, и собаку в микроволновке посушить.
Котику очень повезло.
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Там хозяева не только глумые, а еще и глухие.1 час назад
Мало того, что не заметили кота в стиралке, так ещё и не услышали, как он орал. А уж что орал, бедняга, на весь дом,, так сто процентов.
Их бы туда засунуть да провернуть на 1000 оборотов.
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