В мире |

Анонимный биткоиновый миллионер основал благотворительную организацию The Pineapple Fund и пожертвовал уже более 6,5 миллиона долларов. Об этом сообщает Gizmodo.

Все транзакции The Pineapple Fund доступны для просмотра на сайте. Среди восьми организаций, в которые были совершены пожертвования, — краудфандинговая платформа Watsi, связанная со здравоохранением, движение MAPS за легализацию наркотика МДМА в медицине и организация по защите прав интернет-пользователей Electronic Frontier Foundation.

«В ранние дни существования биткоинов я посчитал их многообещающей валютой и решил приобрести их. Теперь у меня больше денег, чем я способен потратить», — объявил аноним. На сайте его фонда указано, что он собирается сделать пожертвования на сумму 86 миллионов долларов.

Портал Gizmodo связался с представителями Electronic Frontier Foundation, которые подтвердили, что сотрудничают с The Pineapple Fund, и в настоящее время идет процесс передачи пожертвований.

Биткоин — криптовалюта, которую может эмитировать любой участник системы, создавая новые блоки в цепочке с помощью вычислительного устройства.