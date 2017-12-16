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Крупнейшая в Германии компания по продаже эротических товаров Beate Uhse объявила о банкротстве. Об этом сообщает Reuters.

Как объяснили в компании, объявить себя неплатежеспособными пришлось из-за отсутствия инвесторов. При этом Beate Uhse намерена работать над привлечением инвестиций и поменять структуру группы компаний. Но на данный момент у концерна нет на это средств.

Эксперты объясняют крах марки тем, что люди предпочитают заказывать товары подобного рода в онлайн-магазинах.

Холдинг Beate Uhse AG был основан в 1946 году пилотессой Беате Узе. Он специализировался на производстве секс-игрушек и материалов порнографического характера. Узе также стала владелицей первого в мире секс-шопа под названием «Институт семейной гигиены», открывшегося в 1962 году в немецком городе Фленсбург.

В начале декабря последний действующий в Париже кинотеатр с порно объявил о своем закрытии. Он функционировал с 1960 года и специализировался на показе старых эротических фильмов. По словам 74-летнего владельца Мориса Лароша, в его неудачах виноваты онлайн-ресурсы, предлагающие просмотр порно бесплатно.