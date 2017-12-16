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Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов пожертвовать жизнью, чтобы «остановить диктатуру». Об этом он написал в фейсбуке.

В своем сообщении он призвал выйти на «марш за импичмент» 17 декабря.

«Завтра мы все обязательно должны выйти на Марш за Импичмент для того, чтобы удержать власть от фатального последнего шага, который сделает ее диктатурой и, следовательно, для спасения страны от катастрофы», — написал он.

Саакашвили добавил, что готов идти на жертвы.

«Если для того, чтобы остановить диктатуру понадобится моя свобода и даже жизнь, я подтверждаю свою готовность ими пожертвовать! Я буду сражаться до конца и до нашей общей победы! Да, я настроен миролюбиво, но очень-очень решительно», — написал экс-губернатор.

Ранее Саакашвили рассказал о нужде в деньгах.