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Исследователи из Университета Джона Хопкинса пришли к выводу, что ярлыки, предупреждающие об опасности употребления содовой и других сладких напитков, помогут предотвратить распространение ожирения. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

В исследовании использовались компьютерная модель на основе реальных данных, симулирующая потребление населением США еды и напитков, содержащих сахар. Ученые обнаружили, что присутствие предупреждающих надписей в продуктовых магазинах трех американских городов (Балтимор, Сан-Франциско и Филадельфия) уменьшают степень распространения ожирения и лишнего веса. При этом этикетки содержали сообщения о том, что сахар способствует разрушению зубов, увеличению массы тела и диабету.

По мнению специалистов, предупреждающая этикетка способна уменьшить вероятность того, что человек купит сладкий напиток, на четыре процента.

Компьютерная модель, которая называется «Виртуальные популяции для профилактики ожирения», напоминает игру SimCity. Она включает городское население, состоящее из отдельных индивидов, а также магазины. Люди в имитации занимаются своими повседневными делами, периодически заказывая напитки в кафе и магазинах. При размещении предупреждающих ярлыков в супермаркетах степень распространенности ожирения снизилась на 0,94 процента в Балтиморе, 0,41 процента в Сан-Франциско и 0,85 процента в Филадельфии.

фото: Flickr