Facebook будет бороться с выпрашиванием лайков и репостов
В мире | 19 декабря 2017 года, 07:51
Facebook начнет понижать рейтинг записей, призывающих пользователей поставить лайк, сделать репост или каким-либо другим способом распространить запись. Об этом говорится в заявлении компании.
Отмечается, что с помощью машинного обучения специалисты создали алгоритм, позволяющий отслеживать посты, использующие «тактику приманки».
В Facebook предупредили, что компании или публичные страницы, которые используют такую тактику, должны быть готовы к тому, что их посты будут реже показываться в лентах, и охват аудитории станет ниже.
Источник: Газета.ru