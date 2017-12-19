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Facebook начнет понижать рейтинг записей, призывающих пользователей поставить лайк, сделать репост или каким-либо другим способом распространить запись. Об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что с помощью машинного обучения специалисты создали алгоритм, позволяющий отслеживать посты, использующие «тактику приманки».

В Facebook предупредили, что компании или публичные страницы, которые используют такую тактику, должны быть готовы к тому, что их посты будут реже показываться в лентах, и охват аудитории станет ниже.