По меньшей мере шесть человек погибли при сходе с рельсов скоростного поезда национальной железнодорожной корпорации Amtrak № 501 возле города Дюпон в штате Вашингтон. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти штата Вашингтон.

Поезд выехал из Сиэтла около 06:00 по местному времени и должен был прибыть в Портленд в 09:00 по местному времени. Внутри поезда находились 78 пассажиров и пять сотрудников корпорации. Поезд двигался со скоростью 128 км/ч.

