Шесть человек погибли при сходе поезда с рельсов в США

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В мире | 19 декабря 2017 года, 08:03

По меньшей мере шесть человек погибли при сходе с рельсов скоростного поезда национальной железнодорожной корпорации Amtrak № 501 возле города Дюпон в штате Вашингтон. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти штата Вашингтон.

Поезд выехал из Сиэтла около 06:00 по местному времени и должен был прибыть в Портленд в 09:00 по местному времени. Внутри поезда находились 78 пассажиров и пять сотрудников корпорации. Поезд двигался со скоростью 128 км/ч.

В результате аварии два вагона рухнули с железнодорожного моста на шоссе Interstate 5 и повредили несколько автомобилей. В результате обрушения двери вагонов оказались заблокированными, поэтому пассажирам приходилось выбираться наружу через окна.

Источник: РБК
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