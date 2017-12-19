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Самой богатой знаменитостью 2017 года по версии журнала Forbes стал режиссер Джордж Лукас, состояние которого оценивается в $5,5 млрд.

В тройку лидеров вошли режиссер Стивен Спилберг, на счету которого $3,6 млрд, и телеведущая Опра Уинфри. Ее состояние оценивается в $2,8 млрд.

Кроме того, в список попали экс-баскетболист Майкл Джордан ($1,4 млрд), иллюзионист Дэвид Копперфильд ($875 млн), рэпперы Diddy ($820 млн), Jay-z ($810 млн) и Dr. Dre ($740 млн).

Замкнул десятку автор детективных романов Джеймс Паттерсон с состоянием в $730 млн.

Ранее Forbes назвал самого прибыльного актера года.