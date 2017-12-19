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В течение 2017 года в 28 странах погибли 97 журналистов. Такие данные опубликованы в ежегодном докладе неправительственной организации Press Emblem Campaign (PEC).

Среди наиболее опасных для работников СМИ стран на первое место находится Мексика, где с января были убиты 14 журналистов. В первой пятерке также Ирак (9 человек), Афганистан (8), Индия (7) и Пакистан (7).

Шестую и седьмую позиции занимают Филиппины (6) и Сирия (6), далее следуют Сомали (5) и Гондурас (4).

Россия также вошла в десятку. По данным организации, в России погибли три журналиста за год.

Отмечается, что впервые с 2008 года PEC зарегистрировала менее 100 погибших среди сотрудников СМИ в мире. При этом среди жертв выросло число женщин: с пяти в прошлом году до 16 в нынешнем.

В 2016 году в мире погибло рекордное число журналистов за последние 10 лет.

Фото из Flickr