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Президент США Дональд Трамп, представляя стратегию национальной безопасности страны, заявил, что Вашингтон нацелен на создание "мира через силу". Об этом сообщает РИА Новости.

"США нацелены на мир через силу", — заявил Трамп. Он добавил, что секвестр военного бюджета был "разрушительным" и пообещал "положить этому конец".

Ранее в понедельник Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности, в которой Россия, Китай, Иран и КНДР были названы угрозами для США. Российские ядерные силы признаны самой главной угрозой, опасность представляют и попытки России "подорвать демократию" через СМИ. При этом отмечается, что Вашингтон готов сотрудничать с Москвой и Пекином "в областях взаимного интереса".

Также в стратегии сказано, что КНДР ищет возможности убийства миллионов американцев с помощью ядерного оружия.