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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян по поводу пресс‐конфернции главы государства Владимира Путина.

Респондентов просили назвать самый запоминающийся вопрос президенту. Результаты опубликовало Nation News.

Больше всего россиянам запомнился вопрос Кении Собчак про конкуренцию на выборах и оппозицию. Понравился соотечественникам и ответ Путина на шпильки Ксении Собчак.

В числе наиболее запомнившихся оказался и вопрос, который задал председатель совета директоров мурманского рыбокомбината Михаил Зуб.

Об этом вопросе вспомнили 14% опрошенных.

Возможно, из-за способа, которым Михаил Зуб попал на эту пресс-конференцию: ему пришлось аккредитоваться под видом журналиста издания "Потребитель".

Третьим по популярности стал вопрос от украинского журналиста о Донбассе и обмене пленными. Он запомнился 8% опрошенных.

С ходом пресс-конференции главы государства так или иначе оказались знакомы две трети россиян. ВЦИОМ называет цифру в 60%.

Источник: 360tv.ru