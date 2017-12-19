Назван лучший вопрос Путину на пресс-конференции (5)

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В мире | 19 декабря 2017 года, 12:40

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян по поводу пресс‐конфернции главы государства Владимира Путина.

Респондентов просили назвать самый запоминающийся вопрос президенту. Результаты опубликовало Nation News.

Больше всего россиянам запомнился вопрос Кении Собчак про конкуренцию на выборах и оппозицию. Понравился соотечественникам и ответ Путина на шпильки Ксении Собчак.

В числе наиболее запомнившихся оказался и вопрос, который задал председатель совета директоров мурманского рыбокомбината Михаил Зуб.

Об этом вопросе вспомнили 14% опрошенных.

Возможно, из-за способа, которым Михаил Зуб попал на эту пресс-конференцию: ему пришлось аккредитоваться под видом журналиста издания "Потребитель".

Третьим по популярности стал вопрос от украинского журналиста о Донбассе и обмене пленными. Он запомнился 8% опрошенных.

С ходом пресс-конференции главы государства так или иначе оказались знакомы две трети россиян. ВЦИОМ называет цифру в 60%.

Источник: 360tv.ru

Комментарии 5
Патриот 4 часа назад
Путин стабилизатор мира ! Кто бы чего не говорил. Снимаю перед ним шляпу.
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Олег3 часа назад
Путин провел конференцию,послушал мнения и вопросы и принял хоть какие-то меры или дал распоряжения. А что у нас....,Более четверти века все разваливается и рушится,толком нет нормальной зарплаты .Каких то 2-3% только воруют и богатеют,половина населения уже нет(!).Только сидят шавки на поводке США и ждут дальнейших указаний.
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Vbvb3 часа назад
А ваши руководители - Вейонис, Парашкинс, трамп и прочая, - могли бы провести хоть разочек такую пресс-конференцию? Вот вам такой вопрос, как одному из троллей.
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