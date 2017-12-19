Паралимпийцам из России запретили упоминать о своем гражданстве в соцсетях (14)

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В мире | 19 декабря 2017 года, 14:15

Международный паралимпийский комитет (МПК) наложил ряд запретов на российских спортсменов, которые в случае допуска поедут на Игры в Пхенчхан.

Подробнее о деталях санкций МПК в разговоре с ТАСС рассказала старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

По словам специалиста, россияне, которые поедут на Паралимпиаду-2018, не имеют права даже в социальных сетях упоминать, из какой они страны.

"Нам нельзя использовать национальные цвета, носить флаг, говорить, что мы из России. Даже в социальных сетях. Мы можем написать что-нибудь, но при этом флажочек поставить не можем", — рассказала Громова.

Тренер отметила, что запрещено обсуждать и тем более критиковать решение МПК.

Напомним, окончательное решение по вопросу участия наших паралимпийцев в Играх-2018 будет принято 19 декабря на исполкоме МПК, огласят его только через трое суток после заседания.

Источник: life.ru

Комментарии 14
Юрий Ящук3 часа назад
Беспредел полный....
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Zoya Polynova3 часа назад
Просто надпись на форме. PUTIN.
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Таиса Бобровская3 часа назад
Это уже полныи дебилизм
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