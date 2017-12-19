Американец нарисовал собственный секс с инопланетянкой (4)

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В мире | 19 декабря 2017 года, 13:30

Житель Нью-Йорка Дэвид Хаггинс (David Huggins) утверждает, что в возрасте 17 лет имел сексуальный контакт с "инопланетной соблазнительницей", и по мотивам этого акта рисует картины. На это обратило внимание издание The Mirror.

По словам художника, результатом его контакта с внеземной цивилизацией стали "десятки детей". 74-летний Хаггинс вспоминает, что впервые встретил инопланетян в возрасте восьми лет, но спустя девять лет очередная встреча произошла "неожиданно".

Он уверен в том, что стал отцом для 60 существ, которых называет гибридами человека и пришельца.

"Как-то меня отвели в комнату, полную младенцев, и я должен был прикоснуться к каждому", — утверждает американец.

Свой первый сексуальный опыт он описывает следующим образом: он встретил незнакомую женщину в лесу, которая подошла к нему и инициировала половой акт. Он описывает существо как длинноногую женщину с бледным лицом и большими глазами, которая излучала сексуальность.

Единственным доказательством его рассказов являются собственные картины. Он организовывает выставки, на которых рассказывает о каждом эпизоде контактов с пришельцами.

Источник: lenta.ru

Комментарии 4
Патриот 4 часа назад
Вся Америка извращенцы! Обдолбанный сброд а не страна.
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Garik1 час назад
Как говаривал дворник Тихон : "Кому и кобыла - невеста!". Вообще, дико интересные "ценности" несут Западу эти американцы. Самая молодая нация и на тебе - на весь мир черте о чем вещает. Подумали бы с кого пример берете!
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Alex1 час назад
Марихуана ? Он в том возрасте,когда в Америке расцвело хиппи ? Да не ,я лично верю...Видимо мужик чувствует смерть...
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