Тоскующий попугай научился изображать звук iPhone
В мире | 19 декабря 2017 года, 15:05
Австралийский попугай по кличке Счастливчик научился имитировать оригинальный рингтон iPhone. Ролик опубликован на Vimeo.
На видео американский режиссер Бен Плюймер (Ben Pluimer) демонстрирует поющего Счастливчика и сравнивает его голос с рингтоном. По его словам, попугай начинает петь, когда хозяева собираются выходить из дома и завязывают шнурки.
Cockatiel Ringtone from Ben Pluimer on Vimeo.
Источник: lenta.ru