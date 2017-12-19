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Австралийский попугай по кличке Счастливчик научился имитировать оригинальный рингтон iPhone. Ролик опубликован на Vimeo.

На видео американский режиссер Бен Плюймер (Ben Pluimer) демонстрирует поющего Счастливчика и сравнивает его голос с рингтоном. По его словам, попугай начинает петь, когда хозяева собираются выходить из дома и завязывают шнурки.

Cockatiel Ringtone from Ben Pluimer on Vimeo.

Источник: lenta.ru