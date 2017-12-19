В США установят памятник литовскому "лесному брату" (3)

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В мире | 19 декабря 2017 года, 20:41

В американском городе Нью-Бритен штата Коннектикут в следующем году установят памятник литовскому "партизану" Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу, который был уроженцем города, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Центра исследования геноцида и сопротивления прибалтийской республики.

Администрация города поддержала Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы в создании монумента на родине "партизана".

Его разместят на отдельной площади вблизи Нью-Бритенского музея американского искусства и городского парка.

Памятник изготовят на средства литовского Центра исследования геноцида и Фонда нации (США), а расходы на транспортировку и установку сооружения оплатит МИД Литвы.

Автором памятника станет скульптор Йонас Ягела. По проекту, мемориал будет состоять из вертикальной конструкции с двумя горизонтальными параллелями, которые напоминают дуб.

Памятник будет олицетворять "борцов за свободу" Литвы. Как считает скульптор, на протяжении десяти лет лес был "домом" литовским "партизанам", а дуб, в представлении Ягелы, станет символом силы и непобедимости литовского народа.

Мемориал изготовят из красновато-серого гранита. Его высота будет достигать 3,5 метра, а вес – 7,5 тысячи килограмм. В нижней части скульптуры установят табличку с текстом на литовском и английском языках с эмблемой "Витис" – национальным символом республики.

За реализацию идеи отвечают Центр исследования геноцида и сопротивления Литвы, Министерство иностранных дел, генконсульство Литвы в Нью-Йорке, Фонд нации и литовское сообщество. Сейм Литвы принял решение объявить 2018-й год в республике годом командира литовских "партизан" Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, который считается "национальным героем" страны, в связи со столетием со дня его рождения.

Источник: ria.ru

Фото: newbritaindd.com

Комментарии 3
Патриот 1 час назад
Лесной литовский брат, это дикая свинья?! В Америке полно кабанов, решили побрататься? Больные люди на всю голову. Сначала фашистов пригрели, потом ИГл начали спасать, пора вам господа американцы шею начинать ломать. Бесы во плоти!
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Garik55 минут назад
В виде двух фаллосов?
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Злобный Старпер1 час назад
Друзья, давайте скинемся на памятники Президенту Клинтону и кавалеру Трех Звезд Эльцину и установим их в Риге на месте исторического саммита NATO.
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