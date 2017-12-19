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США предъявили КНДР официальные обвинения в распространении вируса WannaCry, поразившего в мае этого года тысячи компьютеров по всему миру; это заявление сделал помощник президента по вопросам безопасности Томас Боссерт в статье, опубликованной в понедельник в Wall Street Journal.

"После тщательного расследования США официально возлагают ответственность за масштабную атаку вируса WannaCry на Северную Корею", - говорится в публикации.

Боссерт ссылается на выводы британских спецслужб и Microsoft, которые также предполагают, что за хакерами стоят власти КНДР.

По его словам, президент США Дональд Трамп примет все необходимые меры для того, чтобы убедить власти других стран дать отпор северокорейской угрозе в сфере кибербезопасности, а также намерен добиваться введения новых санкций против Пхеньяна Совбезом ООН.

Первые предположения о причастности КНДР к атаке были высказаны почти еще в мае. По мнению экспертов, об этом свидетельствуют особенности использованного злоумышленниками кода, которые прослеживались в других атаках, исходивших от Пхеньяна. В КНДР все обвинения называют ложными.

Целями хакеров стали компании, организации и ведомства в 150 странах мира, в том числе и в России; от нее пострадали около 300 тыс. компьютеров.

Источник: interfax.ru

Фото: SecureList/AO Kaspersky Lab