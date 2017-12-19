С 2000 года число мигрантов в мире возросло почти на 50% (4)

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В мире | 19 декабря 2017 года, 16:27

Около 258 млн человек в мире являются мигрантами, их численность возросла на 49% с 2000 года, говорится в отчете Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ).

В исследовании отмечается, что доля людей в мире, которые являются международными мигрантами, увеличилась с 2,8% в 2000 году до 3,4% в 2017 году. При этом процент мигрантов, проживающих в странах с высоким доходом, за этот период вырос с 9,6% до 14%.

"Надежные данные и показатели имеют решающее значение для борьбы с неправильными представлениями о миграции и для информирования общественности о миграционной политике", - приводятся в докладе слова замгенсека ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминя.

Наибольшее число мигрантов - 49,8 млн человек, это 19% всех мигрантов - проживает в США. Число мигрантов, проживающих в Саудовской Аравии, Германии и России, достигает 12 млн человек в каждой стране, тогда как в Великобритании численность мигрантов составляет 9 млн человек.

Источник: www.interfax.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
Nata Skudra49 минут назад
Этих людей искусствено сделали бомжами. По результату.
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Romualjd Saulitis1 час назад
Естественно,нормальный человек не будет в мусорнике жить.Если живёт,то по причине того что не знает как и куда свалить ну или из за родственников и детей.
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Максим Быковский1 час назад
Больше воюйте , буржуи ...
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