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Около 258 млн человек в мире являются мигрантами, их численность возросла на 49% с 2000 года, говорится в отчете Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ).

В исследовании отмечается, что доля людей в мире, которые являются международными мигрантами, увеличилась с 2,8% в 2000 году до 3,4% в 2017 году. При этом процент мигрантов, проживающих в странах с высоким доходом, за этот период вырос с 9,6% до 14%.

"Надежные данные и показатели имеют решающее значение для борьбы с неправильными представлениями о миграции и для информирования общественности о миграционной политике", - приводятся в докладе слова замгенсека ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминя.

Наибольшее число мигрантов - 49,8 млн человек, это 19% всех мигрантов - проживает в США. Число мигрантов, проживающих в Саудовской Аравии, Германии и России, достигает 12 млн человек в каждой стране, тогда как в Великобритании численность мигрантов составляет 9 млн человек.

Источник: www.interfax.ru

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