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Журнал Newsweek пишет, что в случае высадки США в Северной Корее может разразиться третья мировая война. Свои мысли по этому поводу он подкрепляет мнениями двух бывших военных чиновников. Те считают, что Китай и Россия могут разработать план нападения на Вооруженные силы США в случае надвигающейся войны на соседнем Корейском полуострове.

Генерал-лейтенант Ван Хунгуан, бывший заместитель командующего западным военным районом Нанкина, предупредил: "Война на Корейском полуострове может разразиться в любой момент и, скорее всего, произойдёт до марта 2018 года".

Такой комментарий он дал китайской газете The Global Times, официальному рупору коммунистической партии.

На следующий день сходное мнение высказал китайский военный эксперт Сун Чжунпин, сказавший, что Китай может атаковать армию США, если сочтет, что она является слишком серьезной угрозой.

"Основной целью совместных учений между Китаем и Россией являются США, имеющие как баллистические, так и крылатые ракеты, которые могут представлять реальную угрозу как для Пекина, так и для Москвы", - сказа он.

Стоит отметить, что на основании этих двух высказываний американские корреспонденты выводы о начале третьей мировой войны.

Недавно Newsweek опубликовал обложку номера, готовящегося к печати 22 декабря 2017 года. На ней изображён президент России Владимир Путин и говорится: "Путин готовится к третьей мировой войне. Да, это так — и это плохие новости".

Источник: life.ru