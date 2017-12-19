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Польша вызывает опасения ЕС из-за проводимых судебных реформ, с которыми ЕС не согласен, а также тем, что Польша (наряду с Венгрией и Чехией) отказывается принимать мигрантов.

Чиновники заявляют, что в ответ на действия Польши Комиссия ЕС вполне может инициировать запуск статьи 7 в отношении этой страны, что лишит ее права голоса в Совете ЕС.

Этот шаг предполагает вынесение официального предупреждения Польше о том, что есть "явный риск серьезного нарушения" европейских ценностей в новых законопроектах, в рамках которых пересматривается судебная система.

Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пытался убедить лидеров на саммите ЕС в Брюсселе, что законопроекты не нарушают демократических ценностей.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили надежду, что надобности в применении подобного шага не возникнет, однако обещали поддержать комиссию, если возникнет необходимость.

Польша и остальная часть Вишеградской четверки - Венгрия, Чехия и Словакия – могут вступить в конфронтацию с остальной частью Западной Европы.

Призыв к применению статьи 7 в конечном итоге позволит Европарламенту отменить оказание экономической помощи Польше и лишить ее право голоса в данном органе. Также Польша будет лишена доступа к международной торговле, поскольку в этот момент она уже не будет независимой страной.

Источник: vestifinance.ru