Первый канал впервые за 10 лет не покажет "Иронию судьбы" на Новый год (24)

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В мире | 19 декабря 2017 года, 15:43

Кинофильм «Ирония судьбы, или С легким паром» впервые за 10 лет покажет не Первый канал. 31 декабря лента выйдет на «России 1», рассказала «Ленте.ру» представитель ВГТРК Виктория Арутюнова.

По словам источника «Ленты.ру» на Первом канале, решение связано с правами на показ. Источник на другом федеральном канале пояснил, что согласно договоренностям каналов с «Мосфильмом», владеющим правами на картину, «есть пакет фильмов, который должен ротироваться между каналами, как Евровидение».

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Взамен «Иронии судьбы» Первому каналу предоставили фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница», которые в прошлый раз показывала «Россия 1», уточняет собеседник «Ленты.ру».

Распределение касается не только новогоднего эфира, а всего года в целом. В переделе участвуют только Первый канал и «Россия 1».

Первый канал транслировал «С легким паром» в предновогоднем эфире начиная с 2007 года. До этого 31 декабря фильм показывали на разных каналах — на НТВ, ТВ Центре и ТВ-6.

Скриншот из киноленты

Источник: Lenta.ru
Комментарии 24
Arni Done1 час назад
В чем проблема записать этот фильм самому и смотреть и до и после и вообще 24 часа в сутки???
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Valerijs Kolodinskis1 час назад
Зато остальные 199 каналов покажут
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андрюХА 1 час назад
Первый Анал давно превратился в помойку...
вот и что там будет..как то по новогоднему!
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