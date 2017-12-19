Обнародовано письмо Саакашвили к президенту Петру Порошенко (1)

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В мире | 19 декабря 2017 года, 18:04

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в своем фейсбуке опубликовал письмо экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к президенту Петру Порошенко.

«Несмотря на последние события, у меня нет никаких агрессивных намерений. Вы знаете меня хорошо и прекрасно понимаете, что винить меня в работе на ФСБ не только полный абсурд, но еще очень радует врага Украины», — говорится в письме.

Цеголко отметил, что Саакашвили в письме пообещал не дестабилизировать ситуацию в стране и не сдержал обещание.

Ранее Михаил Саакашвили раскрыл содержание письма.

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Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Garik3 часа назад
Потрох сам накропал. С бодуна. Левым задним копытом.
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