Обнародовано письмо Саакашвили к президенту Петру Порошенко (1)
В мире | 19 декабря 2017 года, 18:04
Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в своем фейсбуке опубликовал письмо экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к президенту Петру Порошенко.
«Несмотря на последние события, у меня нет никаких агрессивных намерений. Вы знаете меня хорошо и прекрасно понимаете, что винить меня в работе на ФСБ не только полный абсурд, но еще очень радует врага Украины», — говорится в письме.
Цеголко отметил, что Саакашвили в письме пообещал не дестабилизировать ситуацию в стране и не сдержал обещание.
Ранее Михаил Саакашвили раскрыл содержание письма.
Источник: Газета.ru
Потрох сам накропал. С бодуна. Левым задним копытом.
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