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Если бы выборы президента Украины состоялись в декабре 2017 года, на них бы победила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет за Тимошенко проголосовали бы 7,9%, за нынешнего президента Украины Петра Порошенко — 6,5%, за экс-министра обороны, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко — 4,9%. При этом 15,3% опрошенных не пошли бы на выборы, 39,1% не решили, за кого будут голосовать, 4,5% испортили бы бюллетень.

В сообщении института отмечается, что если бы те, кто не определился с кандидатом «как обычно» не пришли бы на выборы, то в них бы приняли участие 38% избирателей, и Тимошенко стала бы победителем с результатом 20,5%. Порошенко и Гриценко набрали бы 16,9% и 12,8% голосов соответственно.

Фото: flickr.com