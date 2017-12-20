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Британская полиция раскрыла запланированный группой исламистов план по совершению теракта в рождественские праздники.

Как сообщили источники, связанные с борьбой с терроризмом, четверо мужчин были арестованы во вторник рано утром в графствах Южный Йоркшир и Дербишир на севере Англии.

В городе Честерфилд, где был арестован 31-летний мужчина, одна из улиц была перекрыта, соседи арестованного временно эвакуированы из своих домов, а на место были вызваны армейские саперы.

Еще три человека были арестованы в районах Бернгрив и Мирсбрук в Шеффилде. В соответствии с обычной практикой полиции, имена всех арестованных не раскрываются, однако известен их возраст - 22, 36 и 41 год.

Все четверо арестованы по подозрению в причастности к организации, подготовке и подстрекательству к совершению акта террора согласно статье (арест без предварительной санкции). Их доставили для допросов в полицейский участок в Западном Йоркшире.

Источник: bbc.com