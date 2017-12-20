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Компания SplashData опубликовала свой ежегодный рейтинг 100 самых ненадежных паролей года.

Для составления рейтинга специалисты SplashData проанализировали около пяти миллионов паролей, взломанных в 2017 году. В четвертый раз подряд первое место в рейтинге занимает пароль "123456". На втором месте расположился "password" ("пароль"), а третья позиция досталась "12345678".

Отмечается, что в этом году пользователи стали массово устанавливать пароли, которые были связаны с киноэпопеей "Звездные войны".

"Хотя новый эпизод саги и может стать фантастическим продолжением киноэпопеи, пароль "starwars" ("звездные войны") использовать опасно. Хакеры используют слова и термины из поп-культуры и взламывают аккаунты, поскольку понимают, что люди пользуются подобными легко запоминающимися словами", — сказал руководитель SplashData Морган Слейн.

Эксперты проанализировали данные крупных утечек данных, произошедших в 2016 году. Оказалось, что пароль "123456" используют около 17 процентов интернет-пользователей.

Источник: lenta.ru

Фото: pixabay.com