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Курс биткоина в течение суток упал более чем на 12 процентов, свидетельствуют данные сайта CoinMarketCap.

К 09:35 (по латвийскому времени) среды, 20 декабря, стоимость криптовалюты снизилась на 13,8% — до 16 753 доллара за монету.

Капитализация биткоина к этому времени составила 274,7 миллиарда долларов.

17 декабря на Чикагской товарной бирже (CME Group Inc) начались торги фьючерсами на биткоины. При открытии стоимость контрактов на январь 2018 года достигала 20,6 тысячи долларов.

В тот же день курс этой цифровой валюты достиг максимальной в истории отметки в 20 000 долларов. Общая капитализация рынка биткоина превысила 336 миллиардов долларов.

Источник: lenta.ru