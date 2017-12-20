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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск по ошибке опубликовал в Twitter свой номер телефона. Таким образом, твит могли увидеть около 16,7 миллиона подписчиков предпринимателя. Впрочем, Маск быстро удалил сообщение со своей страницы, сообщает Bloomberg.

Как выяснилось, Илон Маск собирался отправить сообщение Джону Кармаку, техническому директору принадлежащей Facebook компании Oculus, занимающейся технологиями виртуальной реальности. "У тебя есть секунда поговорить? Мой номер..." - было написано в твите Маска.

Журналисты Bloomberg позвонили по номеру, выложенному в Twitter Маска. Вызов был перенаправлен на голосовую почту. После гудков прозвучал отрывок из видеоигры God of War: "С помощью богов вы сделали это. Каким-то образом вы добрались до меня. Я вас поздравляю и выражаю уважение".

Из-за ошибки Маска пресса предположила, что он, возможно, собирался пригласить Кармака в свою компанию или планировал обсудить варианты сотрудничества с Oculus. 46-летний Маск возглавляет компании, занимающиеся исследованиями искусственного интеллекта OpenAI и Neuralink, а также строящую высокоскоростные тоннели The Boring Company.

Однако пресс-секретарь Facebook сообщила, что у Кармака нет планов покидать компанию. В свою очередь, представители Tesla и Space Exploration Technologies Corp. не смогли ответить на соответствующие вопросы журналистов.

Илон Маск - канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор. Маск - основатель компании PayPal, основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, председатель совета директоров, генеральный директор компании Tesla, член совета директоров компании SolarCity. В рейтинге самых богатых людей мира журнала Forbes в 2016 году его состояние оценивалось в 10,7 миллиарда долларов.

Джон Кармак - американский разработчик компьютерных игр, инженер в областях информатики, аэрокосмической техники и виртуальной реальности. Кармак - соучредитель и совладелец компаний id Software и Armadillo Aerospace. В августе 2013 года Джон Кармак занял пост технического директора компании Oculus. Компанию в 2014-м купил Facebook за два миллиарда долларов.