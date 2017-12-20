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Назван лучший фильм года по версии американского сайта Rotten Tomatoes, сообщает Mashable.

Портал назван в честь гнилых помидоров, которые когда-то было принято бросать в артистов, чья игра зрителям не понравилась. Он собирает данные об отзывах и рецензиях на кино и телевидение.

Самый высокий рейтинг в 2017 году получил фильм «Прочь» (99% у критиков и 87% у зрителей).

Далее следуют ленты «Любовь — болезнь», «Дюнкерк», «Чудо-женщина», «Леди Птица», «Логан», «Звездные войны: Последние джедаи», «Малыш на драйве», «Тайна Коко», «Тор: Рагнарёк».

Ранее сообщалось, что портал «Кинопоиск» назвал самые популярные фильмы среди россиян, вышедшие за 2017 год.