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После развода жена Харви Вайнштейна Джорджина Чапман может претендовать на сумму, составляющую около $12 млн, сообщает TMZ.

Эта сумма образовалась после того, как на прошлой неделе, 15 декабря, исполнилось ровно 10 дней со дня свадьбы голливудского продюсера и британской актрисы. Согласно брачному договору, составленному перед заключением брака, в случае развода Джорджина Чапман должна была получить по $300 тыс. на каждый прожитый год, если брак не продлился 10 лет. После окончания этого срока сумма увеличивается до $400 тыс.

Также Джорджина Чапман должна получить свою часть стоимости совместно нажитого имущества — по $250 тыс. за первые пять лет брака и по $700 тыс. на последующие пять. Остальную часть итоговой суммы составляет компенсация расходов на жилье.

В браке у Джорджины Чапман и Харви Вайнштейна родилось двое детей. Ближайшие праздники бывшая жена продюсера намерена провести на родине, в Лондоне, вместе с детьми и отдельно от скандального супруга.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Харви Вайнштейна уехала в Лондон.