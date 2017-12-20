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Доклад Еврокомиссии (ЕК), представленный в среду в Брюсселе, призвал Украину к действиям по выполнению требований, связанных с возможной приостановкой безвизового режима, сообщают украинские СМИ.

Украина соответствует требованиям, необходимым для продолжения работы безвизового режима, но в ряде областей нужно предпринять некие действия, сообщает УНИАН со ссылкой на доклад ЕК.

«В целом критерии визовой либерализации продолжают выполняться. Однако, учитывая последние события, нужно предпринять немедленные действия с целью обеспечить полную имплементацию и стабильность уже осуществленных реформ, в частности, в контексте антикоррупционных требований», — цитирует «Европейская правда» в отчете ЕК.

Еврокомиссия выдвинула шесть требований к Украине. Это активизация усилий по борьбе с организованной преступностью на Украине, усиление работы по предотвращению миграции, информирование о правах и обязанностях в условиях безвиза, восстановления авторитета НАПК, отмена поправки в закон об электронном декларировании доходов антикоррупционных активистов и обеспечение независимости и эффективности антикоррупционных реформ.

В начале декабря сообщалось, что Украина оказалась на грани потери безвиза с ЕС.

Режим безвизового въезда для граждан Украины в страны Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии, заработал 11 июня 2017.