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Международный олимпийский комитет (МОК) в среду обнародовал список требований к форме "олимпийских атлетов из России", которые будут заменять собой на зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане недопущенную делегацию РФ.

Список требований к экипировке россиян размещен на сайте МОК и состоит более чем из десяти пунктов.

Документом не допускается использование любых символов для национальной идентификации.

В частности, цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг. Разрешены один или два цвета национального флага, но не три. Более того, их цветовая гамма должна быть темнее, чем у флага России.

Герб России и эмблема Олимпийского комитета России (ОКР) - запрещены. Они должны быть заменены красно-белым логотипом Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский атлет из России") или соответствующей аббревиатурой (OAR).

Форма российских спортсменов может содержать только эти надписи, а экипировка остальных членов делегации - только аббревиатуру.

Особо указывается, что размер шрифта для слов "Olympic Athlete from" должен быть эквивалентен слову "Russia".

Логотип представляет собой надпись на английском языке красными заглавными буквами, вписанную в белый круг.

IOC details Olympic Athlete from Russia uniform guidelines, proposed logo https://t.co/bxO55lFpQL pic.twitter.com/7I5IqQNFqn — NBC OlympicTalk (@NBCOlympicTalk) 20 декабря 2017 г.

При этом вся экипировка, которая будет разработана для россиян на Игры-2018, должна пройти процедуру одобрения МОК.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею "чистым" спортсменам без допинговой истории и под олимпийским флагом.

Отбор "чистых" спортсменов от "нечистых" будет производить специальная комиссия.