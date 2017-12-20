Россиянам запретили использовать любые символы для национальной идентификации (3)

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В мире | 20 декабря 2017 года, 20:35

Международный олимпийский комитет (МОК) в среду обнародовал список требований к форме "олимпийских атлетов из России", которые будут заменять собой на зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане недопущенную делегацию РФ.

Список требований к экипировке россиян размещен на сайте МОК и состоит более чем из десяти пунктов.

Документом не допускается использование любых символов для национальной идентификации.

В частности, цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг. Разрешены один или два цвета национального флага, но не три. Более того, их цветовая гамма должна быть темнее, чем у флага России.

Герб России и эмблема Олимпийского комитета России (ОКР) - запрещены. Они должны быть заменены красно-белым логотипом Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский атлет из России") или соответствующей аббревиатурой (OAR).

Форма российских спортсменов может содержать только эти надписи, а экипировка остальных членов делегации - только аббревиатуру.

Особо указывается, что размер шрифта для слов "Olympic Athlete from" должен быть эквивалентен слову "Russia".

Логотип представляет собой надпись на английском языке красными заглавными буквами, вписанную в белый круг.

При этом вся экипировка, которая будет разработана для россиян на Игры-2018, должна пройти процедуру одобрения МОК.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею "чистым" спортсменам без допинговой истории и под олимпийским флагом.

Отбор "чистых" спортсменов от "нечистых" будет производить специальная комиссия.

Источник: Newsru.com
Комментарии 3
Горыныч 2 часа назад
Я смотрю, ты в каждой жопе затычка...
1
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печалька1 час назад
Наш достаточно хороший хоккеист играет в обычной дворовой команде в Вашингтоне.
Это теперь наш уровень?
Гордимся?
Или всё же позор?

А когда то Рижское Динамо, знали во всём мире.
2
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Patriot2 часа назад
Krievijas sportisti izskatisies piederigi nevis lielvalstij ka vini uzskata, bet nesaprotamas, pasaule neatzitas pseidovalstinas parstavji.
11
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