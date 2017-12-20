В Швеции мужчин обязали получать однозначное согласие на секс (20)

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В мире | 20 декабря 2017 года, 17:36

Парламент Швеции одобрил законопроект, согласно которому мужчина обязан получать однозначное согласие женщины перед сексуальным актом, в противном случае он может быть обвинен в изнасиловании даже при сексе по обоюдному согласию. Об этом сообщает Focus.

Закон должен вступить в силу в июле 2018 года. Таким образом шведское правительство отреагировало на общественные дебаты о сексизме и сексуальном насилии, разгоревшиеся в связи со скандалами, связанными с домогательствами в США и других странах.

В будущем женщинам уже не нужно будет однозначно выражать несогласие вступить в акт, чтобы его можно было признать изнасилованием. Закон будет распространяться не только на случайные связи, но и на пары, состоящие в отношениях, и даже на супругов.

«Посыл простой – ты должен спросить у своего партнера, хочет ли этот человек секса. Если ты не уверен, оставь это. Секс должен быть добровольным», – сказал глава правительства Швеции Стефан Лёфвен.

Ранее сообщалось, что продюсер Харви Вайнштейн хотел получить $25 млн от онлайн-сервиса Netflix, чтобы спасти себя от скандала с сексуальными домогательствами.

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: Газета.ru
Комментарии 20
Коловрат2 часа назад
... А у нотариуса заверять??))..
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каджич2 часа назад
Тут комментировать нечего.Соболезную Швеции.Кто в Швеции был меня поймет.
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каджич2 часа назад
Хотя.Швецию захлеснуло цунами изнасилований "меркелевскими беженцами".Возможно это связано с этим.
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