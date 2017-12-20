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Главным сценарием российских учений "Запад-2017" была не антитеррористическая операция или государственная оборона, а проведение полномасштабной войны против НАТО в Европе.

Об этом пишет Nra.lv со ссылкой на немецкое издание Bild, которое в свою очередь ссылается на двух ведущих аналитиков в западных спецслужбах.

По данным источников, "Запад-2017" был тренировкой по захвату стран Балтии, а также по проведению "шоковой кампании" против стран Западной Европы, входящих в НАТО, таких как Германия, Нидерланды, Польша, Норвегия, а также против стран, которые не являются членами НАТО - Швеции и Финляндии.

По данным источников, силы Кремля потренировались в захвате "уязвимого, с российской точки зрения, региона НАТО" - трех балтийских государств.

Аналитики отметили - чтобы осуществить такую "операцию", России важно быстро захватить Сувалкский коридор, чтобы отрезать Польшу и подкрепление НАТО из Литвы.

Источники пояснили, что именно это отрабатывала Россия, создав вымышленную державу Вейшнория на похожей локации, однако на Белорусской территории.

По их словам, российские военные отрабатывали нейтрализацию или взятия под контроль аэродромов и портов в странах Балтии.

Источники подчеркнули, что в случае чрезвычайной ситуации, военная операция будет продолжаться первые несколько дней: "Здесь речь не идет о том, чтобы оккупировать страны и объявить какую-то республику или что-то подобное, а о захвате портов, аэропортов и так далее".

Российско-белорусские учения "Запад-2017" прошли с 14 по 20 сентября.