Минфин США ввел санкции против Кадырова (2)

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В мире | 20 декабря 2017 года, 18:39

Министерство финансов США внесло в санкционный список пять российских граждан, включая главу Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом говорится в заявлении американского ведомства.

Отмечается, что речь идёт о так называемом списке Магнитского, в который теперь включены пять граждан России, включая Кадырова.

Также санкции введены против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени.

Ранее стало известно, что Министерство торговли США внесло в чёрный список две оборонные компании России.

Источник: Russia Today
Комментарии 2
есс.1 час назад
ха.ну прям угораю.
В воздух пукнули.
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каджич36 минут назад
Опиум величия "голого короля".мешает трезво мыслить.
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