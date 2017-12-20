Минфин США ввел санкции против Кадырова (2)
В мире | 20 декабря 2017 года, 18:39
Министерство финансов США внесло в санкционный список пять российских граждан, включая главу Чечни Рамзана Кадырова.
Об этом говорится в заявлении американского ведомства.
Отмечается, что речь идёт о так называемом списке Магнитского, в который теперь включены пять граждан России, включая Кадырова.
Также санкции введены против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени.
Ранее стало известно, что Министерство торговли США внесло в чёрный список две оборонные компании России.
Источник: Russia Today
В воздух пукнули.