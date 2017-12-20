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Министерство финансов США внесло в санкционный список пять российских граждан, включая главу Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом говорится в заявлении американского ведомства.

Отмечается, что речь идёт о так называемом списке Магнитского, в который теперь включены пять граждан России, включая Кадырова.

Также санкции введены против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени.

Ранее стало известно, что Министерство торговли США внесло в чёрный список две оборонные компании России.