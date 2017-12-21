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Боевики из сирийской провинции Идлиб начали собирать пожертвования в биткоинах. Фотография с призывом материально поддержать джихад появилась в Telegram-канале «Д///ИХАД».

На снимке запечатлены трое мужчин, которые держат в руках плакат, призывающий оказать воюющим в Сирии моджахедам финансовую помощь. В частности, на плакате указаны реквизиты, по которым желающие могут перевести биткоины. Кроме того, боевики обратились к своим сторонникам с просьбой обеспечить их оружием.

К какой именно из действующих в регионе группировок принадлежат эти джихадисты, неизвестно.

Источник «Ленты.ру» сообщил, что они являются идлибскими сахаватами — членами вооруженного формирования, состоящего из мусульман-суннитов, которые сражаются против исламистов либо в составе вооруженных сил той или иной страны, либо на одной с ними стороне.

Ранее в декабре жительницу США арестовали за финансирование террористов «Исламского государства» биткоинами. По данным властей, 27-летняя уроженка Пакистана, работая в США, обманным путем получила кредиты на 85 тысяч долларов, чтобы приобрести биткоины и отправить их боевикам. Теперь ей грозит несколько десятилетий тюрьмы.

фото: t.me