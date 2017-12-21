В мире |

Сильный шторм опрокинул паром, перевозивший 251 человека у восточного берега Филиппин, сообщила береговая охрана страны.

Катастрофа произошла примерно в 11 утра, сообщил представитель ведомства Арманд Балило.

Паром вышел из порта Реал в сторону Тихого океана в районе 10.30 утра перевернулся из-за сильного шторма, есть жертвы.

Подтверждена гибель четырех человек, чьи тела извлекли из воды, однако общее число жертв может значительно возрасти.

По официальным сообщениям, спасателям удалось взять на борт несколько человек неподалеку от острова Полилло. Но полноценной работе спасательных катеров и вертолетов мешают погодные условия.

Представитель местной службы экстренной помощи Хуанито Диас заявил, что, согласно предварительному расследованию, в корпусе парома появилась пробоина, из-за которой он и перевернулся.

"Спасатели продолжают искать пассажиров в воде", - цитирует Диаса Philippines Inquirer.

По словам одного из спасателей, такой паром способен вместить 280 человек, так что перегружен он не был.

Кораблекрушения сравнительно часто происходят на Филиппинах, где нередка штормовая погода.

Тропический шторм "Тембин" обрушится на Филиппины утром в пятницу.

фото: freeimages.com