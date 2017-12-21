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Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали официальные снимки, сделанные британским фэшн-фотографом Алекси Любомирским в честь своей помолвки. Об этом сообщается в твиттере Кенсингтонского дворца.

Фотографии были сделаны на этой неделе в загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус в Виндзоре.

"Я не могу сдержать улыбку, когда смотрю на снимки, которые мы сделали", – написал в своем инстаграме Любомирски по случаю фотосессии.

Ранее стало известно, что свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл назначена на 19 мая.