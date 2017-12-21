Совет ЕС продлил экономические санкции против России (14)

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В мире | 21 декабря 2017 года, 18:27

Совет Евросоюза принял решение продлить экономические санкции против России. Об этом сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.

"21 декабря 2017 года Совет продлил экономические санкции, нацеленные на определенные сектора российской экономики, до 31 июля 2018 года", — сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что лидеры стран-членов ЕС приняли политическое решение продлить действие экономических санкций в отношении России.

фото: Flickr

Источник: Газета.ru
Комментарии 14
Вй1 день назад
Эх ЕС ЕС какие же вы недальновидные!
4
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каджич1 день назад
Положим.шоумэн и в своих высказываниях шоумэн.И клюшки были и коньки были. и шайбы.иначе как я бы занимался.будучи школьником.в хоккей.И трусы были.иначе.как я бы в армии служил без трусов?? .Ай.ай.ай как же живет Швейцария без своих коньков.клюшек и трусов???Вай.мучается Швейцария)))))А в США.в магазинах свое только венчик для коктелей(сделан в США).ай.как же им не повезло без своих коньков и шайбы.все китайское.
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Русиано1 день назад
...И клюшки были, и коньки были. и шайбы, и трусы... Все было, но это все в прошлом.
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