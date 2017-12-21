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Совет Евросоюза принял решение продлить экономические санкции против России. Об этом сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.

"21 декабря 2017 года Совет продлил экономические санкции, нацеленные на определенные сектора российской экономики, до 31 июля 2018 года", — сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что лидеры стран-членов ЕС приняли политическое решение продлить действие экономических санкций в отношении России.

фото: Flickr