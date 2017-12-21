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Российская теннисистка Мария Шарапова заявила о желании выступить на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

"Сейчас я даже представить такое не могу, но никогда не говори никогда. Я бы хотела сыграть на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Но если у меня не получится, то это не станет разочарованием", — сказала Шарапова.

Кроме того, россиянка раскритиковала деятельность Международной федерации тенниса (ITF).

"Важность тенниса во всем мире продолжает расти, так и должно быть. Но мы, спортсмены, вряд ли будем принимать участие в обсуждениях о каких-либо изменениях в теннисе. Об изменениях, которые нас ждут в предстоящем сезоне, я узнала из интернета, это неправильно", — подчеркнула 30-летняя теннисистка.

В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) за нарушение антидопинговых правил. Сама спортсменка призналась в употреблении мельдония. Из-за дисквалификации спортсменка не смогла принять участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

фото: Flickr