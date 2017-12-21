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Президент России Владимир Путин прокомментировал на заседании Совета по культуре и искусству дело худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, сообщает РИА "Новости".

Говоря о выступлении литературоведа и телеведущего Александра Архангельского, который упомянул о том, что у Серебренникова из-за домашнего ареста нет возможности руководить театром, Путин сказал, что если бы это было преследование, а не расследование, то спектакль режиссера ("Нуреев") не был бы поставлен на сцене Большого театра.

"Поэтому мне кажется, здесь надо повнимательней к этому относится, хотя вещь очень чувствительная", — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что актеры Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и Виктория Исакова обсудили с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой дело "Седьмой студии".